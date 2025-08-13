13 Agosto 2025

Virtus Francavilla, Coletti: “Indicazioni ottime, restiamo vigili sul mercato”

Alessandro Zanzico 13 Agosto 2025
Al termine del test amichevole di fine ritiro, vinto per 2-contro la Gelbison, l’allenatore della Virtus Francavilla Tommaso Coletti ha tracciato un bilancio di quanto visto nell’allenamento congiunto e non solo.

”Sono soddisfattissimo di questo ritiro, specie perché l’abbiamo chiuso senza acciacchi. È stato un bel test, contro una squadra di pari categoria che punta a vincere il proprio girone. Le indicazioni sono state buone, c’è ancora tanto da migliorare, ma l’atteggiamento che ho visto è quello giusto. È stato un ritiro pesante, ma i ragazzi sono sempre stati a mia disposizione ed un allenatore non può chiedere di meglio. Numericamente parlando siamo quasi al completo, so che la società è sempre vigile sul mercato. Se riterranno opportuno intervenire sarò felice di questo, ma io sono già contento della base che ho a disposizione. A noi l’onere di continuare a lavorare, in sordina”.

