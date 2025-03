Virtus Francavilla, Coletti: “Fiero dei miei ragazzi, pareggio meritato”

Al termine del match pareggiato nel recupero finale contro il Brindisi di Nicola Ragno, l’allenatore della Virtus Francavilla Tommaso Coletti ha parlato ai nostri microfoni, commentando così il punto raccolto al Fanuzzi: “Avevamo preparato bene la partita, del resto le carattestiche del Brindisi le conoscevamo già. Sono giocatori adatti a questo genere di gare, perché abituati a questo terreno di gioco e bravi sulle seconde palle. Dei miei ragazzi sono però fiero, perché si sono adeguati sia al campo che alla gara insidiosa. Hanno dimostrato di avere una fame pazzesca, ho chiuso con sei under in campo. Questi giovani sono davvero tanta roba, ogni giorno si impegnano e danno il massimo in allenamento per dimostrarmi di esserci. Dovessi stilare delle pagelle darei un 10 a tutti, con particolare merito a chi è sceso in campo adattandosi ad un ruolo non suo pur di dare una mano. Il gol dell’1-1 penso sia stato meritato, spesso basta un guizzo per vincere o evitare una sconfitta, come nel caso di oggi. L’importante è giocarsela sempre fino alla fine. I playoff sono alla portata, ma io amo ragionare di domenica in domenica, partita dopo partita. Oggi vi dico che non posso non essere soddisfatto”.

