Virtus Francavilla, Coletti: “Felice della mia rosa, pronti per una grande sfida”

Tommaso Coletti, tecnico della Virtus Francavilla, ha presentato così ai microfoni di Antenna Sud la sfida in programma domani contro il Fasano e valevole per il primo turno di Coppa Italia: “I progressi li ho già visti in allenamento, sono molto felice di come stiamo lavorando e dei ragazzi. Più che altro ci sarà l’emozione che giocherà una parte importante, la speranza è di avere maturità nelle letture e nel gestire la partita in tutte le situazioni. Siamo una squadra forte, di personalità e c’è bisogno che le persone un po’ più esperte si carichino questo peso sulle spalle e ci diano quell’esperienza che serve per fare una grande partita”.

Non ci sarà Sosa.

“Non c’è Franco, come non ci saranno Sorgente e Latif. Fa parte del gioco, io devo trovare soluzioni e non pensare ai problemi. Ci sono altri calciatori forti e su cui fare affidamento. Le partite si giocano undici contro undici, troveremo le soluzioni giuste per fare una grande partita”.

Lunedì chiude il mercato per le operazioni con club professionistici.

“Sono felicissimo della Virtus che abbiamo costruito. Lunedì c’è il gong, ma a me non importa. Il direttore e il presidente sanno se fare qualcosa o meno. Io sono non felice, di più: la squadra è forte e completa. So che andranno a Milano (ride, ndr), sapranno loro se aggiungere o meno qualcosa. A me andrebbe bene comunque”.

