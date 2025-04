Virtus Francavilla, Coletti: “Dovevamo fare di più, ora testa all’ultima partita”

Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Nardó, Coletti ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi ragazzi. Una gara importante in chiave playoff, persa anche a causa di errori evitabili e di un atteggiamento che, secondo l’allenatore biancazzurro, avrebbe dovuto essere diverso.

“Si poteva fare assolutamente meglio. Era una partita che richiedeva qualcosa in più sotto l’aspetto caratteriale e in settimana lo avevamo sottolineato più volte. Ho cercato di mettere in campo una formazione composta da ex e da ragazzi motivati. Sul piano tecnico-tattico non posso dire di essere scontento, abbiamo cercato di fare la partita. Dispiace però che ci facciamo gol da soli e che sbagliamo un rigore. Dispiace soprattutto che, dopo aver subito gol, non si sia reagito”.

Coletti ha poi aggiunto: “Una società come questa non merita prestazioni così. Chiaramente non è una mancanza di volontà, ma in partite come questa bisognava fare di più. Purtroppo su certi dettagli bisogna restare sempre attenti e noi non lo siamo stati. Pazienza, è andata così”.

Infine uno sguardo al futuro, con l’ultima giornata ancora tutta da giocare:

“Forse è meglio pensare a casa nostra, a fare una prestazione degna. Preoccupiamoci di rimboccarci le maniche: il campionato non è finito. Dobbiamo provare a vincere la partita di domenica e poi vedremo cosa succederà”.

