Virtus Francavilla, Coletti: “Meritavamo la vittoria, ma sono contento”

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Fasano, l’allenatore della Virtus Francavilla, Tommaso Coletti, ha commentato la prestazione della sua squadra con un mix di soddisfazione e rammarico:

“Bicchiere sempre mezzo pieno. Sono contento del risultato perché ci crediamo tanto e stiamo migliorando moltissimo. Anche oggi abbiamo giocato una partita di altissimo livello, ci è mancato solo quel guizzo in più. Liberiamo in certe situazioni giocatori che potrebbero determinare, ma ci è mancata la zampata decisiva nel cuore del centrocampo avversario. È un peccato vanificare tutto il lavoro. Nel secondo tempo, dopo lo svantaggio, abbiamo reagito con grande carattere: dobbiamo giocare 90 minuti con questa intensità. Manca ancora qualcosina per completare il lavoro”.

Coletti ha poi sottolineato la crescita della squadra e la solidità della prestazione:

“Analizzo sempre molto le partite e so che i dati di questa gara sono confortanti. Abbiamo creato più occasioni di loro, affrontando una squadra forte che siamo stati bravi a contenere. Ricordiamoci che la Virtus Francavilla è una squadra solida, che ha segnato sei gol al Matera. Mi tengo stretto questo pareggio, sono felicissimo. Meritavamo la vittoria, secondo me”.

