Virtus Francavilla, Coletti: “Volevamo vincere, i play-off sono alla nostra portata”

La Virtus Francavilla ha pareggiato 1-1 contro il Brindisi. Al termine del match, l’allenatore ospite Coletti ha commentato la prestazione della squadra, mettendo in evidenza la determinazione dei suoi ragazzi e gli obiettivi futuri. Ecco le sue parole: “Ci aspettavamo questo tipo di partita, perché sapevamo che il Brindisi avrebbe proposto un match così. Il campo ha sicuramente facilitato lo svolgimento della gara. Sono felice perché i ragazzi si sono adattati subito alle difficoltà e alle caratteristiche del contesto. Il Brindisi lo rispetto, ma sono molto soddisfatto della mia squadra, che ha dimostrato ancora una volta di avere una fame pazzesca. Ho visto entrare giovani, e alla fine della partita avevamo in campo ben sei under. È una cosa che mi rende molto felice. Non bisogna mai mollare, perché basta un ultimo guizzo e può succedere qualsiasi cosa. Ovviamente, volevo vincere, non era nelle intenzioni speculare sul risultato. Abbiamo obiettivi importanti da raggiungere, i play-off sono alla nostra portata. Ora, però, penso già a domenica e voglio assolutamente i tre punti”.

