Virtus Francavilla, Coletti: “Contro l’Ugento un ottimo test”

Tommaso Coletti, tecnico della Virtus Francavilla, dopo l’allenamento congiunto con l’Ugento ha parlato così ai microfoni di Antenna Sud: “Un test positivo, molto difficile, giusto. Sono contento perché abbiamo incontrato una squadra che ci ha messo in difficoltà e per questo motivo da cui potremo trovare spunti per migliorare. A che percentuale siamo? Non c’è un numero preciso, dopo un mese non voglio parlare di numeri. Oggi erano un po’ stanchi i ragazzi, questa settimana ho martellato tanto facendo fare tre giorni di doppio e tre giorni di allenamento singolo. Dobbiamo proseguire così, guardiamo avanti con fiducia”.
