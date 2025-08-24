24 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Virtus Francavilla, Coletti: “Contro l’Ugento un ottimo test”

Dennis Magrì 24 Agosto 2025
centered image

Tommaso Coletti, tecnico della Virtus Francavilla, dopo l’allenamento congiunto con l’Ugento ha parlato così ai microfoni di Antenna Sud: “Un test positivo, molto difficile, giusto. Sono contento perché abbiamo incontrato una squadra che ci ha messo in difficoltà e per questo motivo da cui potremo trovare spunti per migliorare. A che percentuale siamo? Non c’è un numero preciso, dopo un mese non voglio parlare di numeri. Oggi erano un po’ stanchi i ragazzi, questa settimana ho martellato tanto facendo fare tre giorni di doppio e tre giorni di allenamento singolo. Dobbiamo proseguire così, guardiamo avanti con fiducia”.

About Author

Dennis Magrì

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Bari, Caserta: “Atteggiamento giusto nonostante la sconfitta”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Serie D/H, Fasano: successo rotondo nel congiunto con la Norba Mola

24 Agosto 2025 Redazione

Serie C/C, Giugliano-Potenza 2-3: gli highlights

24 Agosto 2025 Francesco Cutro

Ugento, Di Michele: “Buon test con la Virtus, complimenti alla squadra”

24 Agosto 2025 Dennis Magrì

Venezia-Bari 2-1: Dorval non basta, al ‘Penzo’ decidono Bjarkason e Duncan

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

🔴 Serie B, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Melpignano, Notte della Taranta: tutti “Sotto lo stesso cielo”

24 Agosto 2025 Gloria Roselli

Gallipoli, 22enne denunciato con due coltelli nel parcheggio del terminal bus

24 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Premio Atleta di Taranto: sedicesima edizione

24 Agosto 2025 Laura Milano

Carceri italiane:un detenuto su otto con disturbi psichiatrici gravi

24 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo