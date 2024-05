Virtus Francavilla, città in attesa per la conferenza di Magrì

FRANCAVILLA F.NA – È cominciato il conto alla rovescia della Francavilla Fontana sportiva, quella che ha riempito durante l’anno gli spalti della Nuovarredo Arena con una passione smisurata a prescindere dai risultati ottenuti sul campo dalla squadra. E questo countdown terminerà con le parole del presidente Antonio Magrì nella conferenza stampa convocata per le prossime ore. Giugno, dunque, si apre con le verità del numero uno biancazzurro, che probabilmente svelerà anche i passi che verranno compiuti in termini di riammissione o ripescaggio, per non lasciare nulla d’intentato e provare – ma il destino non è solo nelle mani della Virtus – il ritorno tra i professionisti. Il 4 giugno, poi, sarà un’altra data chiave: quella della scadenza per le iscrizioni al campionato di Serie C. Chi non avrà presentato la documentazione si potrà ritenere fuori, dando così il via all’effetto domino delle riammissioni; in alternativa, per i ripescaggi, bisognerà attendere le opportune verifiche delle domande di partecipazione alla Lega Pro presentate.

In ogni caso tutto sarà più chiaro dopo la conferenza di Magrì, nella quale potrebbero anche emergere ulteriori dettagli. Se non è da escludere un bilancio della deludente annata conclusa con la retrocessione in D, possibile anche l’annuncio della separazione con il diesse Lauriola. Il countdown è cominciato, l’1 giugno è un giorno destinato a segnare un solco tra il passato e il futuro della Virtus.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author