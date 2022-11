Arrivato a fine agosto, in prestito dal Pisa. Un’ala offensiva che sta imparando, con tenacia e attenzione, a fare il quinto di centrocampo. Un calciatore che se messo nelle condizioni adatte può diventare una risorsa per una Virtus al momento in difficoltà. Parliamo ovviamente di Andrea Cisco, esterno offensivo approdato in quel di Francavilla Fontana a fine estate e subito messosi a disposizione di mister Antonio Calabro. In termini di impiego, con oltre 600 minuti giocati, è il settimo calciatore di movimento più utilizzato dal tecnico biancazzurro, che nel corso di questa stagione lo ha schierato praticamente sempre, meno che nella sfida vinta in casa con la Gelbison. In presenze, solo Miceli e Caporale hanno giocato più di lui, non avendo i due difensori saltato alcun match fino ad ora. Ma torniamo a parlare dell’aspetto tecnico del classe ’98, che fino ad ora ha dimostrato solo a sprazzi le proprie qualità. Rapido, agile, scattante e abile nell’uno contro uno. Contro il Potenza ha sfiorato il gol, negatogli solo dalla risposta felina dell’estremo difensore avversario, ma è ad Avellino, contro il Giugliano, che ha dato piena dimostrazione di cosa sa e può fare sulla fascia. L’ex Padova e Novara sta apprendendo un ruolo nuovo, in cui è fondamentale anche la fase difensiva. I miglioramenti dell’ala veneta sono graduali ed evidenti e l’impressione è che si possa solo migliorare, partita dopo partita. Ad influire, anche il fattore territorialità, con il girone meridionale di Serie C che lascia poco spazio alla fantasia. Andrea Cisco ha dunque tutte le carte in regola per diventare una vera e propria risorsa per questo Villa, sempre ammesso che non lo sia già.

Cisco è stato ospite della trasmissione “Passione Biancazzurra” nella quale ha parlato non soltanto del proprio momento, ma anche delle proprie caratteristiche e del rapporto con Antonio Calabro: “Il mister mi dà molta fiducia e non posso che esserne felice, così come allo stesso tempo non posso essere pienamente soddisfatto del mio percorso fino ad ora. Voglio incidere ed aiutare la squadra, spero che arrivi presto qualche gol. Mi sto adattando ad un ruolo nuovo, che penso sia perfetto per me. Occupare quella casella mi permette di avere più campo per sfruttare le mie capacità in progressione”.

