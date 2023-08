Virtus Francavilla, cinque gol al Massafra in amichevole

La Virtus Francavilla supera per 5-0 il Massafra nell’allenamento congiunto disputato alla Nuovarredo Arena. Il primo squillo di giornata è di Enyan, che calcia al 16’, ma spara alto. Al 25’ apre le marcature Perez, che sfrutta un cross proveniente dalla destra ed insacca alle spalle del portiere avversario. Il giovane Vapore cercherà il raddoppio al 31’ e al 35’, ma in nessuno dei due casi riscontrerà la giusta dose di fortuna. Girandola di cambi nella ripresa, con mister Alberto Villa che cambia nove undicesimi della formazione schierata in campo dal primo minuto. Alla mezz’ora del secondo tempo inizierà il “one man show” di Artistico, che di tacco trova il gol del 2-0 su assist di Carella. Lo stesso Carella cinque minuti più tardi si metterà in proprio per la rete del 3-0. Da qui in poi i padroni di casa dilagano. Al 38’ Fornito lancia ancora Artistico, che fa valere il fisico e trova la doppietta. A due minuti dal 90’ De Angelis compirà una vera e propria prodezza su Nicoli, ma sugli sviluppi del calcio d’angolo successivo arriverà la tripletta del Tiburon, che schiaccia di testa il gol del definitivo 5-0.

