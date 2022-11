Da una parte la Virtus Francavilla, che vuole spezzare il digiuno di vittorie, dall’altra il Cerignola, pronto a dare continuità al successo casalingo di domenica scorsa con la Turris. I temi e le motivazioni non mancano per un derby che si preannuncia tirato e combattuto. La sfida della Nuovarredo Arena, valida per la 12a Giornata del Girone C della Serie C e in programma alle 17.30 di domenica 6 novembre, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre. Primo collegamento previsto per le 17.15.

Condividi su...

Linkedin email