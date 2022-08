La Virtus Francavilla ha ufficializzato le cessioni in prestito di due centrocampisti. Si tratta di Claudio Vaughn, statunitense classe 2003 passato al Francavilla in Sinni, e di Alessio Lo Duca, 2003 trasferitosi al Trastevere Calcio. Attraverso una nota, la società “ringrazia Claudio e Alessio per l’impegno profuso in biancazzurro e augura loro un grande in bocca al lupo per la nuova sfida professionale”.