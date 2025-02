Virtus Francavilla, casting panchina al via: spuntano i primi tre profili

La Virtus Francavilla sfoglia la margherita per il dopo-Rogazzo. Secondo quanto appreso dalla redazione di Antenna Sud, tra i vari profili valutati dalla società per la panchina biancazzurra figurano quelli di Renato Bartoli, che conosce l’ambiente avendoci militato da calciatore (e già in passato vicino a sedere sulla panchina della Nuovarredo Arena), Tommaso Coletti, ex allenatore del Foggia, e Valeriano Loseto, che ha maturato esperienza nel girone H di Serie D anche con buoni risultati a Bitonto e Gravina. Il casting, va sottolineato, è appena cominciato e non sono da escludere ulteriori candidati e nomi a sorpresa.

