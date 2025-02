Virtus Francavilla-Casarano: settore ospiti già sold out

La gara tra la Virtus Francavilla e il Casarano, in programma domenica 23 febbraio alle 16 alla ‘Nuovarredo Arena’, sarà uno snodo cruciale per il Girone H di Serie D. I biancazzurri sono reduci dal cambio di allenatore, mentre i rossoblu sono al vertice della classifica. Intanto, il settore ospiti è già sold out. In poche ore, infatti, tutti i 500 tagliandi disponibili per la tifoseria salentina sono stati venduti.

