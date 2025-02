🔴 Diretta, Virtus Francavilla-Casarano: le formazioni ufficiali

Una sfida che vale molto più di tre punti. Questo pomeriggio, alle ore 16:00, alla Nuovarredo Arena andrà in scena Virtus Francavilla-Casarano, un derby dal peso specifico enorme per entrambe le squadre. I padroni di casa, reduci dal cambio in panchina con l’arrivo di Tommaso Coletti, cercano una svolta per uscire dalla crisi e ripartire con un nuovo slancio. Il tecnico ex Foggia ha lavorato in settimana soprattutto sull’aspetto mentale.

Dall’altra parte, il Casarano di Vito Di Bari arriva in grande fiducia dopo il roboante 5-0 rifilato al Matera e con il settore ospiti sold out: 500 tifosi rossazzurri pronti a spingere la squadra in un ambiente che si preannuncia infuocato. Cajazzo è in uno stato di forma eccezionale e resta intoccabile. A centrocampo, D’Alena vince il ballottagio con Teijo. In avanti, nessun dubbio su Malcore e Loiodice, punti fermi dell’attacco rossazzurro. Di seguito, le formazioni ufficiali.

Virtus Francavilla-Casarano: le formazioni ufficiali

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Cevers; Allegrini, Sirri, Lanzolla; Albano; De Luca, Bolognese, Lambiase; Pinto, Sosa, Gjonaj.

All. Coletti

CASARANO (3-4-3): Fernandes; Morales, Guastamacchia, Milicevic; Cajazzo, D’Alena, Logoluso, G. Pinto; Ferrara, Malcore, Loiodice. All. Di Bari.

