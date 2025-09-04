4 Settembre 2025

Virtus Francavilla, Carretta: “Sono arrivato in un grande club”

Dennis Magrì 4 Settembre 2025
“Sono in un grande club, invidiato anche in categorie superiori. Sono felice della scelta che ho fatto, non vedo l’ora di far parlare il campo. Anche la presenza di Coletti è stata importante per dire sì: sono stato accolto bene, ho grande entusiasmo”. Queste alcune delle primissime parole rilasciate da Mirko Carretta come nuovo calciatore della Virtus Francavilla, in esclusiva ai nostri microfoni.

