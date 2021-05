Ribaltone in casa Virtus Francavilla, la società degli imperiali per il prossimo torneo di Serie C sta pensando di ingaggiare il tecnico Roberto Taurino, che vanta esperienze importanti di altre formazioni pugliesi come il Bitonto. Per lui si tratterebbe di un ritorno sulla panchina biancazzurra, infatti Taurino nel campionato 2016/17 è stato vice allenatore della Virtus.