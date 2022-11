Condividi su...

( Di Lorenzo Ruggieri ) “Questa vittoria è una boccata d’ossigeno per l’ambiente e per la classifica. Sono molto contento, è stato un successo sofferta e non abbiamo preso gol. Non è mai facile vincere un derby, ma abbiamo ancora margini di miglioramento. Il Taranto è una squadra forte, allenata da un maestro come Capuano. I rossoblù ci hanno messi in difficoltà, mi hanno fatto una buona impressione. Il Taranto non è una squadra sprovveduta e noi siamo stati molto compatti. A Francavilla non avevo mai cambiato sistema di gioco ma nelle ultime uscite stavamo subendo troppo. Ho optato per questo sistema di gioco non per le defezioni, ma per scelta tecnica. In un momento della partita ci siamo abbassati un po’ troppo, anche per l’ingresso di Guida. Quando ci siamo rimessi con il 3-5-2 siamo tornati a essere equilibrati. Il gol di Cardoselli era valido, mentre non ho rivisto il presunto rigore su Guida e preferisco non esprimermi”.