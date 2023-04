Virtus Francavilla, Calabro: ‘Questa gara è lo specchio della nostra stagione’

“Questa gara è stata la sintesi della nostra stagione. Ci è mancata cattiverà in alcuni frangenti, quella che invece ha messo Marotta della Viterbese in occasione del secondo gol per intenderci. Nel primo tempo abbiamo tenuto bene botta poi ho cambiato anche modulo e messo Cisco per provarla a vincere ma quest’anno appena sbagliamo qualcosa ci puniscono. Abbiamo subito un gol evitabile come accaduto tante altre volte. Alla fine ci sarebbe bastato un pareggio per qualificarci ai play – off”. Così l’allenatore della Virtus Francavilla Antonio Calabro dopo la sconfitta di Viterbo: “ora non voglio tracciare un bilancio a caldo, preferisco evitare”.

