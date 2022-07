“Abbiamo affrontato due squadre di categoria superiore (il Lecce prima del Cosenza, ndr) con la giusta mentalità – ha detto Antonio Calabro, tecnico della Virtus Francavilla, dopo l’1-1 in amichevole con il Cosenza di Davide Dionigi -. I ragazzi hanno messo in pratica tutto quello che abbiamo provato in questi giorni. Il percorso è ancora lungo, ma sono soddisfatto. Fortunatamente, nessun calciatore si è infortunato ed è una buona notizia”. Di seguito l’intervista completa realizzata da Alessandro Zanzico: