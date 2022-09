“Con la Gelbison ci attende un match difficile – ha detto Antonio Calabro – tecnico della Virtus Francavilla -. Abbiamo preferito far recuperare le energie fisiche e mentali ai ragazzi, anche se per preparare la partita abbiamo avuto a disposizione soltanto l’allenamento del sabato mattina”.

GELBISON – “La loro caratteristica peculiare è quella di chiudere tutti gli spazi, chiedendo uno sforzo in più agli attaccanti. Dobbiamo capire la partita affrontando la Gelbison nel modo più appropriato. Ad Avellino, non hanno permesso quasi nulla agli avversari”.

KO DI FOGGIA – “Abbiamo perso di misura, ma per una ventina di minuti abbiamo attuato il nostro modo di giocare. Si sbaglia se si pensa di poter giocare a Foggia senza soffrire. Purtroppo, il gol è stato frutto di un calo di attenzione. L’obiettivo è migliorare e coinvolgere i nuovi arrivati per far sì che ci diano una spinta in più e che non si sentano tagliati fuori perché non presenti dal principio”.