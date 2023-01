Virtus Francavilla: Calabro, ‘Fuori casa paghiamo caro ogni errore’

“Quando giochiamo in trasferta paghiamo a caro prezzo ogni episodio – commenta Antonio Calabro, tecnico della Virtus Francavilla, dopo il ko con la Gelbison -. In settimana la squadra si é allenata bene, non era scattato nessun campanello d’allarme che mi potesse far pensare a una sconfitta. La Gelbison ci ha colpito nel nostro miglior momento, ma non siamo stati capaci di tenere il match aperto subendo la rete del 2-0”.

Dall’altra parte, Fabio De Sanzo si gode il successo dopo due mesi di astinenza: “Dovevamo tornare a vincere al di là della prestazione. Siamo passati in vantaggio nel momento migliore della Virtus portando a casa 3 punti meritati perché probabilmente ci abbiamo creduto di più”.

Di seguito, le interviste del nostro inviato Alessandro Zanzico:

