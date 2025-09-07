Virtus Francavilla-Barletta, non si va oltre il pari: 2-2 alla Nuovarredo Arena

Inizia ufficialmente il campionato di Serie D per le due partecipanti del girone H di Serie D Virtus Francavilla e Barletta. Due squadre che si sono poste obiettivi importanti per questa stagione e hanno costruito due ottime rose per cercare di raggiungerli. Subito grande occasione per il Barletta con Laringe che tenta la conclusione da fuori, la palla sibila il palo. Ancora pericolo Barletta al minuto 10: Fantacci punta Latagliata, lo salta rientrando sul sinistro e sferra un tiro sul primo palo di Matei che riesce a respingere. Al 12′ il Barletta passa in vantaggio. Questa volta il pericolo viene dalla sinistra: Laringe salta Albano e serve l’assist per Fantacci che in spaccata la mette alle spalle di Matei. La Virtus Francavilla si manifesta pericolosa per la prima al minuto 17 con Sorgente che ne salta due da sinistra verso destra per poi cercare la rete: il suo tiro viene schiacciato troppo e finisce anche sui piedi di Sosa che non riesci a controllare a pochi passi dalla porta. Altra occasione per la squadra di Coletti: Sosa sradica il pallone ad un avversario biancorosso e prova il tiro da fuori che va a sbattere sulla traversa. Arriva il pareggio della Virtus Francavilla al minuto 22′. Prima Longo sfiora un eurogol con un tiro al volo da fuori che sbatte sul palo sinistro, questa volta però il pallone non finisce fuori, ma sui piedi di Battista che non si fa cogliere impreparato e mette la sua prima firma in campionato. E se l’eurogol non l’ha trovato Longo, lo mette a segno Fantacci per il Barletta. Al 31′ il fantasista biancorosso sgancia un siluro terra-aria che si infila sotto alla traversa e riporta in vantaggio i suoi. Tanta incertezza in fase di impostazione dalla retroguardia della Virtus Francavilla che rischia di mettersi in pericolo da sola al 40′. Per loro fortuna, Da Silva che non riesce a concretizzare. Da Silva al 46′ minuto sfiora il 3-1 per il Barletta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’attaccante brasiliano aveva trovato la giusta incornata, ma la sfera esce di poco a lato.

Le squadre tornano in campo e la Virtus Francavilla fa il suo primo cambio: dentro Paladini, fuori Longo. Formazione invariata invece per il Barletta. Al minuto 7 Di Cillo commette fallo su Latagliata e viene espulso per doppia ammonizione: Barletta in 10. Da Silva spreca una possibile occasione da gol al minuto 59: palla che gli arriva da Laringe e il 19 biancorosso, tutto solo nel mezzo dell’area, tira di prima intenzione senza stoppare il pallone. Non poteva presentarsi nel migliore dei modi l’ultimo acquisto della Virtus Francavilla: al minuto 67′ Mirko Carretta riceve un cross dalla fascia sinistra e lui la mette sotto le gambe di Fernandes al primo pallone toccato in biancazzurro. Non si va oltre il pari alla Nuovarredo Arena. Termina 2-2 alla Nuovarredo Arena.

Virtus Francavilla (4-2-3-1): Matei; Albano, Rizzo, Pinna, Latagliata; Pitarresi, Bolognese; Battista, Sorgente, Longo; Sosa. All. Coletti

Barletta (4-3-3): Fernandes; Di Cillo, Manetta, Bonnin, Misefari; Cancelli, Guadalupi, Piarulli; Fantacci, Da Silva, Laringe. All. Moncelli (squalificato Pizzulli)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author