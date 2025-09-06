Virtus Francavilla-Barletta: 500 tagliandi a disposizione dei tifosi ospiti

Cresce l’attesa per l’avvio del campionato di Serie D, che partirà con una sfida dal sapore speciale: Virtus Francavilla e Barletta, due delle principali protagoniste annunciate del torneo, si affronteranno già alla prima giornata.

Buone notizie per i tifosi ospiti: la trasferta sarà libera. I sostenitori biancorossi hanno infatti ricevuto il via libera dagli organi competenti e potranno seguire da vicino la propria squadra. Per loro sono stati messi a disposizione 500 biglietti

