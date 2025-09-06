Virtus Francavilla-Barletta: 500 tagliandi a disposizione dei tifosi ospiti

Cresce l’attesa per l’avvio del campionato di Serie D, che partirà con una sfida dal sapore speciale: Virtus Francavilla e Barletta, due delle principali protagoniste annunciate del torneo, si affronteranno già alla prima giornata.
Buone notizie per i tifosi ospiti: la trasferta sarà libera. I sostenitori biancorossi hanno infatti ricevuto il via libera dagli organi competenti e potranno seguire da vicino la propria squadra. Per loro sono stati messi a disposizione 500 biglietti
potrebbe interessarti anche
Trasferte a rischio: il Comitato valuta i divieti per Taranto e Brindisi
Qualificazioni Mondiali, Italia travolgente a Bergamo: 5-0 all’Estonia
Taranto, caso Jallow: il diesse Di Bari, “Ecco cosa è successo”
Fasano, Agnelli in vista dell’Afragolese: “Sensazioni positive”
Barletta, Moncelli: “Con la Virtus Francavilla per lanciare un segnale forte”
Taranto, Di Bari spiega il caso Jallow: “Rigida applicazione del regolamento”