FRANCAVILLA F.NA – In arrivo il primo colpo di giornata in casa Virtus Francavilla. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è in chiusura la trattativa con il Monza per il trasferimento a titolo definitivo alla corte di Antonio Calabro del centrocampista classe 2003 Luca Prinelli. Il diciannovenne rientra nei colpi di prospettiva della società biancazzurra: capitano dei brianzoli, quest’anno in 11 partite ha messo a segno 6 gol e fornito 5 assist. In arrivo la fumata bianca.

