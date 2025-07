Virtus Francavilla, arriva il talentino Ouedrago Latif

La Virtus Francavilla ha chiuso l’accordo per l’arrivo di un esterno dal grande talento. E’ fatta, infatti, per Wedtoin Latif Ouedraogo del Casarano. Si tratta di un esterno mancino classe 2007 nato nel Burkina Faso, che già lo scorso anno si era messo in mostra nel Torneo di Viareggio. Arriva in prestito secco. Su Latif c’era l’attenzione di diversi top club di Serie D.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author