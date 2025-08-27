27 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Foto: Virtus Francavilla

Virtus Francavilla: arriva Cutrona in prestito dal Palermo

Lorenzo Ruggieri 27 Agosto 2025
Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, adesso è giunta l’ufficialità: Francesco Cutrona è un nuovo portiere della Virtus Francavilla. Classe 2006, Cutrona approda in Puglia con la formula del prestito dal Palermo. Con la maglia dei rosanero ha disputato oltre 25 presenze nello scorso campionato di Primavera 2.

 

