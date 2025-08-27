Virtus Francavilla: arriva Cutrona in prestito dal Palermo

Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, adesso è giunta l’ufficialità: Francesco Cutrona è un nuovo portiere della Virtus Francavilla. Classe 2006, Cutrona approda in Puglia con la formula del prestito dal Palermo. Con la maglia dei rosanero ha disputato oltre 25 presenze nello scorso campionato di Primavera 2.

