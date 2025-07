Virtus Francavilla, annunciato l’esterno Sebastiano Longo

Un esterno sinistro per la Virtus Francavilla. Con una nota ufficiale, infatti, la compagine pugliese ha annunciato l’arrivo di Sebastiano Longo, cresciuto nei settori giovanili di Messina e Parma. Classe ’98, Longo ha militato in Serie C con le maglie di Casertana, Fano, Paganese e Potenza, mentre in Serie D ha collezionato più di 160 presenze tra Castrovillari, Igea Virtus, RG Ticino e Siracusa, con cui ha vinto l’ultimo Girone I mettendo a segno 5 reti in 30 presenze.

