Virtus Francavilla, altra riconferma: oltre a Bonavolontà, anche Diop

Momar Diop e la Virtus Francavilla, avanti insieme. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l’attaccante classe 2005 anche il prossimo anno sarà un calciatore biancazzurro. Un accordo fortemente voluto da entrambe le parti: il senegalese ha scelto la permanenza alla Nuovarredo Arena per maturare ancora e sbocciare definitivamente, accettando anche l’eventualità di non essere un titolare inamovibile come nella scorsa stagione; la società, invece, perché sa di avere in organico un potenziale crack. Per lui tre reti nel 2024/25 tra campionato e Coppa Italia in appena 502 minuti giocati. Si attende solo l’annuncio ufficiale, ma l’intesa è già stata raggiunta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author