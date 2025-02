Virtus Francavilla, Allegrini: “Pari col Casarano sia un punto di partenza”

Buona la prima di Tommaso Coletti sulla panchina della Virtus Francavilla. I biancazzurri, infatti, frenano la corsa del Casarano, bloccando i salentini sul pareggio. Un risultato che risolleva l’umore della squadra francavillese, come dichiarato dal centrale Giacinto Allegrini nel corso della trasmissione ‘LuNeDì Puglia’, in onda su Antenna Sud: “È stata una reazione importante dopo un periodo non semplice per noi. Abbiamo cambiato qualcosa rispetto alle ultime apparizioni, era importante farlo perché avevamo difronte la squadra più forte del campionato e dovevamo essere prontissimi dal punto di vista dell’atteggiamento. Ora abbiamo davanti nove finali e il pari con il Casarano deve essere solo un punto di partenza”

Il pari con il Casarano segna anche l’avvio dell’era Coletti sulla panchina della Virtus: “Quando avviene un cambio di allenatore arriva sempre una ventata di aria nuova”, ha ammesso Allegrini: “Siamo reduci da un periodo difficile, dove le cose non stavano andando come sperato. È il terzo cambio stagionale e siamo condannati a dare qualcosa in più perché le responsabilità vengono attribuite a noi giocatori. Siamo partiti con altri auspici e ora tocca a noi dare una sterzata positiva alla stagione”.

La prossima settimana, Allegrini e compagni sfideranno il Brindisi per tornare finalmente al successo: “Sarà un derby sentitissimo per entrambe le piazze. Noi dobbiamo dare continuità a quanto fatto ieri e domenica proveremo a vincere per dare una sterzata a questo momento”.

