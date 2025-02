Virtus Francavilla, a Rogazzo il compito di cercare la svolta

Svolta cercasi, in casa Virtus Francavilla. Toccherà ad Antonio Rogazzo trovare la quadra, anche cambiando modulo e cercando i correttivi migliori, già per la sfida in programma nel weekend contro il Gravina. Al momento la società non ha intenzione di cambiare guida tecnica (che resta comunque sotto osservazione), vuole tirarsi fuori da questa situazione con l’attuale organico e con la guida tecnica arrivata al posto di Ginestra. Tre soli punti nelle prime cinque giornate con il tecnico napoletano in panchina e la consapevolezza del tandem Magrì-Donatiello di aver fatto tutto il possibile fin qui per invertire il trend negativo. Non può essere acquistare ogni settimana calciatori la medicina giusta, come ha sottolineato il vicepresidente ai microfoni di Antenna Sud l’obiettivo è concludere dignitosamente il torneo, provando ad arrivare il più in alto possibile.

