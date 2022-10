“Con il cambio di allenatore, non sappiamo come si presenterà in campo il Potenza. Raffaele potrebbe decidere di confermare il 433 come provare un atteggiamento tattico diverso. È comunque una squadra che gioca in ampiezza, dispone di tre attaccanti di ottima fattura e bravi nelle ripartenze. Senza dimenticare gli esterni, abili nell’uno contro uno. Ai ragazzi ho detto che voglio rivedere la stessa intensità della sfida con l’Avellino: dopo i primi 25 minuti, la squadra ha dimostrato che quando vuole sanno gioca con qualità”. Sono le dichiarazioni di Antonio Calabro, allenatore della Virtus Francavilla, alla vigilia del match del Viviani con il Potenza.