La Virtus Francavilla ospiterà il Pescara domani sera (ore 21) per il turno infrasettimanale di campionato. Il tecnico degli imperiali Antonio Calabro ha presentato così in conferenza stampa la sfida alla formazione allenata dall’ex allenatore biancazzurro Alberto Colombo.

“Avendo giocato domenica, fino ad oggi non abbiamo potuto fare granché in campo. Mi limiterò a fare delle valutazioni fisiche sui ragazzi che hanno giocato di più a Monopoli, con la consapevolezza di avere tanta gente fresca pronta a dare il proprio contributo. Il Pescara è una squadra forte, abile nel difendersi ed ancor più abile nel pungere in ripartenza. Loro vantano una fisionomia ben definita ed un allenatore che ha le idee chiare. Non propongono un calcio spettacolare, ma di sicuro molto pragmatico. Parliamo di una squadra abituata a difendere con tutti gli effettivi, attaccanti compresi, non sarà affatto semplice scalfire la loro fase difensiva. Mi aspetto una Virtus attenta, organizzata e generosa. Voglio dei mestieranti, sappiamo dove possono ferirci a livello tattico. In queste serate serve saper leggere al meglio i momenti. Fame e determinazione? Magari bastassero solo questi due fattori. Avremmo più punti in classifica se così fosse. Noi dobbiamo comportarci da Francavilla, voglio rivedere la vera Virtus, quella squadra fastidiosa da affrontare e brava nell’approfittare di ogni piccola lacuna messa in mostra dall’avversario. Non so per quale modulo opterò, dipenderà da chi avrò a disposizione, deciderò in mattinata. Posso però dire che Murilo, Giorno e Perez stanno meglio, quindi avrò anche delle scelte in più rispetto alle ultime uscite”.