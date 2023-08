POTENZA – Si disputerà a Potenza, nella giornata di domenica 27 agosto prossimo, presso il campo sportivo Principe di Piemonte di Rione Santa Maria, l’incontro di calcio “Viribus Potenza 1999 – AS Melfi 1929”, valevole per il Primo Turno di Coppa Italia “Mauro Tartaglia”.

La Questura di Potenza ha oggi proposto che l’incontro in questione venga disputato in assenza di pubblico, evidenziando che il campo sportivo, omologato per una capienza massima di 99 persone, è servito da un solo accesso che conduce al settore unico per il pubblico, privo di separazione fisica tra le tifoserie e che è previsto l’arrivo di 70 tifosi dalla Città di Melfi, ai quali si aggiungerebbero i tifosi locali, al momento non quantificabili. Inoltre, la notoria acredine tra le tifoserie di Potenza e Melfi è già sfociata in passato in gravi episodi pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche con il ferimento di un minore, comportando la sospensione della partita in corso, da parte del Questore di Potenza.

In serata, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, preso atto delle considerazioni espresse dal Questore, non potendo escludere il ripetersi di analoghi comportamenti violenti, con ripercussioni sulla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha adottato il provvedimento con il quale, in vista dell’incontro di calcio “Viribus Potenza 1999 – AS Melfi 1929” di domenica 27 agosto prossimo, ha disposto la disputa in assenza di pubblico.

