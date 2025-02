Violenza sessuale su compagna di scuola, 18enne a processo

BARI – Avrebbe convinto una compagna di scuola, non ancora 15enne, a seguirla in un

luogo appartato durante l’ora di educazione fisica. Ma una volta lì l’avrebbe molestata. Per questo, un giovane

appena 18enne di Bari è finito a processo, davanti al tribunale per i minorenni, con l’accusa di violenza sessuale

aggravata. I fatti risalgono al marzo 2023 – quando il presunto aggressore aveva da poco compiuto sedici anni –

in una scuola di Bari, la ragazza denunciò immediatamente e partirono le indagini dei carabinieri, coordinate

dalla pm Caterina Lombardo Pijola della Procura dei minori. Nel corso delle indagini sono stati ascoltati

preside dell’istituto e il professore di educazione fisica che in quel momento stava facendo lezione (i due

giovani non erano compagni di classe), ed è stato anche acquisito un verbale del consiglio di istituto del giorno

successivo al fatto. Il processo si aprirà a maggio.

