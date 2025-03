Violenza a Barletta, giustizia “fai da te” o disperazione?

Un episodio di brutale violenza ha scosso la città di Barletta, portando alla luce un intricato intreccio di rabbia, dolore e desiderio di vendetta. Antonio Lanotte ha aggredito selvaggiamente Pietro Borraccino con una mazza da baseball, accusandolo di aver investito sua sorella e di essere scappato dopo l’incidente.

L’aggressione, avvenuta in pieno giorno nel centro della città, ha lasciato sgomenta la comunità. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno immortalato la scena, testimoniano la ferocia dell’attacco. Fortunatamente, la mazza da baseball si è spezzata, evitando conseguenze ancora più gravi per la vittima.

Le indagini della polizia hanno rivelato un quadro complesso: Borraccino, infatti, era già noto alle forze dell’ordine per omissione di soccorso, avendo investito e ferito la sorella di Lanotte il giorno precedente. Un atto di irresponsabilità che ha scatenato la furia del fratello, portandolo a compiere un gesto tanto violento quanto ingiustificabile.

Ora entrambi gli uomini si trovano dietro le sbarre: Lanotte accusato di tentato omicidio, Borraccino di omissione di soccorso. Una vicenda che solleva interrogativi profondi sulla giustizia “fai da te”, sulla disperazione che può spingere un individuo a compiere atti estremi e sulla necessità di una maggiore responsabilità sulle strade.

Mentre la comunità di Barletta cerca di elaborare quanto accaduto, resta la consapevolezza che la violenza non è mai la risposta. Video Aggressione Barletta

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author