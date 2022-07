MESAGNE- Sono illesi i quattro adulti e i due bimbi rimasti coinvolti in un violento scontro a Mesagne: sul posto sono giunte quattro ambulanze, i vigili del fuoco e la Polizia locale.

È accaduto intorno alle 16 del 21 luglio sulla via per San Vito dei Normanni, all’altezza dello svincolo della strada statale 7, quando per cause in fase di accertamento, due auto hanno impattato l’una contro l’altra e nel rimbalzo un mezzo è finito sul guardrail, sfondandolo.

Fortunatamente i conducenti e i passeggeri sono tutti fuori pericolo, anche se inizialmente uno di loro è rimasto incastrato all’interno di un’auto e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere.

I vigili del fuoco hanno provveduto a bonificare l’impianto elettrico e l’impianto di carburante, permettendo così di rimuovere il mezzo a causa rischio di incendio. Tanta la paura soprattutto per i due bimbi, ma ora è solo un ricordo.