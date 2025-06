Violento impatto sulla strada Taranto-Massafra: due morti

TARANTO – Un’altra grave tragedia sulle strade del tarantino. Pesantissimo il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 30 giugno, sulla strada statale sette “Appia” che collega Taranto a Massafra. Due sarebbero le vittime in seguito a un violento impatto, tre i mezzi coinvolti: una betoniera e due automobili. Le vittime sarebbero un uomo ed una donna, viaggiavano entrambi a bordo dell’auto che si è scontrata con il mezzo pesante, feriti in maniera non grave il conducente della betoniera e i due occupanti dell’altra auto che sopraggiungeva ed è finita fuori strada. Sul posto i vigili del fuoco di Taranto, la Polizia Locale di Taranto e i sanitari del 118. Al momento non si conosce la dinamica dell’incidente stradale mortale.

qui sotto il luogo dell’incidente

Notizia in aggiornamento

