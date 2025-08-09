Violazioni ambientali nelle cave di marmo: tre aziende sequestrate tra Trani e Bisceglie

Tre aziende attive nell’estrazione del marmo, operanti tra Trani e Bisceglie, sequestrate e quattro persone indagate. E’ questo l’esito dell’attività investigativa del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia che ha portato all’emissione del decreto di sequestro preventivo da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani su richiesta della Procura.

L’esecuzione del provvedimento è stata affidata ai carabinieri del Gruppo Forestale di Bari che hanno operato insieme ai colleghi del Reparto Operativo del Comando provinciale Bat.

L’attività investigativa, portata avanti con sopralluoghi mirati, rilievi GIS e analisi documentali, hanno fatto emergere le sistematiche violazioni in materia di normativa ambientale e mineraria da parte dei dirigenti delle tre aziende. L’inquinamento ambientale, come sarebbe emerso dalle indagini, avveniva attraverso l’abbandono e la gestione illecita di rifiuti provenienti dalle attività estrattive, a cui si aggiungevano escavazioni abusive e ampliamenti non autorizzati oltre ad interventi su aree soggette a vincoli paesaggistici.

Carenze sono emerse anche in tema di sicurezza dei lavoratori. Le aree di cava, i mezzi aziendali e i beni strumentali verranno affidati ad un amministratore giudiziario.

