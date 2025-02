Viola è ammalata: il Comune di Alberobello apre un conto corrente

La piccola Viola è ammalata e vola a Roma. Il Comune di Alberobello apre un conto corrente dedicato alle donazioni.

Il Comune di Alberobello esprime la sua vicinanza alla piccola Viola, una bambina di soli 14 mesi, attualmente ricoverata in ospedale a Roma per ricevere cure specialistiche. Questo momento delicato coinvolge non solo la sua famiglia, ma tutta la comunità di Alberobello, che ha già mostrato grande solidarietà.

In questa fase difficile, l’Amministrazione Comunale, in accordo con la famiglia, ha deciso di fare un passo in più per sostenere i genitori di Viola, aprendo un conto corrente dedicato per raccogliere le donazioni liberali che possano offrire un aiuto concreto.

Chiunque voglia contribuire con un gesto di solidarietà può effettuare un bonifico bancario intestato al Comune di Alberobello, utilizzando le seguenti coordinate:

IBAN: IT 82 A 05262 41320 CC1021362050

CODICE B.I.C. (SWIFT): BPPUIT33

Causale: DONAZIONI PER VIOLA

