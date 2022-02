Puglia- “Il settore vitivinicolo rappresenta per il nostro Paese, e la Puglia in particolare, un’eccellenza assoluta, riconosciuta tale a livello mondiale, da salvaguardare e supportare. Proprio per questo non posso che essere orgoglioso della battaglia che Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconi e Antonio Tajani, ha condotto e vinto brillantemente al Parlamento europeo per impedire che nelle etichette dei vini fosse inserito un riferimento al cancro. Le evidenze scientifiche e il buon senso hanno prevalso”. Così in una nota, il deputato di Forza Italia, Mauro D’Attis. “E di questo non possiamo che non andarne fieri. Ancora una volta Forza Italia e Silvio Berlusconi hanno dimostrato tenacia e determinazione e hanno fatto prevalere in Europa le ragioni della verità, sostenendo così la crescita nei mercati di uno dei nostri migliori prodotti”, conclude il deputato. POL NG01 vlb/gar 161417 FEB 226 feb. (LaPresse) – “Il settore vitivinicolo rappresenta per il nostro Paese, e la Puglia in particolare, un’eccellenza assoluta, riconosciuta tale a livello mondiale, da salvaguardare e supportare. Proprio per questo non posso che essere orgoglioso della battaglia che Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconi e Antonio Tajani, ha condotto e vinto brillantemente al Parlamento europeo per impedire che nelle etichette dei vini fosse inserito un riferimento al cancro. Le evidenze scientifiche e il buon senso hanno prevalso”. Così in una nota, il deputato di Forza Italia, Mauro D’Attis. “E di questo non possiamo che non andarne fieri. Ancora una volta Forza Italia e Silvio Berlusconi hanno dimostrato tenacia e determinazione e hanno fatto prevalere in Europa le ragioni della verità, sostenendo così la crescita nei mercati di uno dei nostri migliori prodotti”, conclude il deputato.