Vino, Coldiretti e Filiera Italia: “No alle etichette allarmistiche”

Coldiretti e Filiera Italia lanciano l’allarme contro l’ipotesi di etichette sanitarie allarmistiche sul vino, una proposta contenuta in un documento della Commissione UE. “Una follia ideologica senza basi scientifiche, che rischia di danneggiare un settore fondamentale per l’economia e la cultura europea”, denuncia il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, alla vigilia degli Stati Generali del Vino.

L’organizzazione agricola ha ricevuto rassicurazioni dal Commissario UE all’Agricoltura, Cristophe Hansen, sull’impegno a difesa del settore, che in Italia coinvolge 240mila viticoltori e 1,3 milioni di occupati. Tuttavia, Coldiretti e Filiera Italia hanno già scritto alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e ad altri commissari per respingere la proposta, che prevede avvisi sulle bottiglie per scoraggiare il consumo e un aumento della tassazione.

“La Commissione continua a fare scelte senza fondamento scientifico, dalle etichette al Nutriscore, favorendo prodotti ultra-processati invece di tutelare il nostro modello alimentare”, attacca il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo.

Anche Luigi Scordamaglia, AD di Filiera Italia, annuncia battaglia: “Ci opporremo con forza a qualsiasi misura che penalizzi il vino. Se necessario, scenderemo in piazza”. Coldiretti chiede che Bruxelles elimini dal documento ogni riferimento alle etichette sanitarie e alle nuove tasse, evitando di includerle nel futuro Piano europeo di lotta contro il cancro.

