Vinitaly 2025, dal 6 al 9 aprile a Verona: attesi 30mila buyer da 140 Paesi

Promozione internazionale, sostenibilità e nuove tendenze di consumo: Vinitaly 2025 apre i battenti dal 6 al 9 aprile a Veronafiere, con la partecipazione di circa 4.000 aziende e padiglioni completamente sold out. L’obiettivo è consolidare il ruolo di leadership del vino italiano sui mercati globali, grazie anche alla presenza di 30mila buyer internazionali provenienti da 140 Paesi.

Le novità: NoLo, row wine e Vinitaly Tourism

L’edizione 2025 apre a nuove frontiere del consumo con l’ingresso ufficiale dei NoLo (no alcol e low alcol), sia nell’area Mixology sia nel programma culturale. Spazio anche ai row wine, ovvero vini naturali, organici e biodinamici. Novità assoluta è Vinitaly Tourism, con il debutto del numero zero dedicato all’enoturismo: 63 cantine italiane e tour operator da USA, Germania e Spagna si incontreranno per promuovere esperienze tra vino e territorio.

Buyer selezionati da 71 Paesi

Secondo il direttore generale di Veronafiere Adolfo Rebughini, sono 1.200 i top buyer accreditati e ospitati a Verona, selezionati da 71 Paesi, sei in più rispetto al 2024. Le delegazioni più numerose arrivano da Stati Uniti e Canada, ma anche da Cina, Regno Unito, India, Brasile, Giappone e Corea del Sud. Tra i mercati europei in primo piano Germania, Svizzera, Nord Europa e Balcani.

Il comparto vino vale oltre 45 miliardi

“Vinitaly è diventato l’aggregatore naturale del vino italiano”, ha sottolineato Federico Bricolo, presidente di Veronafiere. Il settore vitivinicolo nazionale vale 14,5 miliardi di euro, che raddoppiano con l’indotto, generando un impatto complessivo di 45,2 miliardi, pari all’1,1% del PIL italiano. La bilancia commerciale è attiva per 7,5 miliardi di euro.

La svolta iniziata dieci anni fa – ha ricordato l’amministratore delegato Maurizio Danese – con la separazione tra business in fiera e wine lover in città è ormai un modello consolidato. Vinitaly si conferma così il principale punto d’incontro per la filiera enologica italiana e internazionale.

