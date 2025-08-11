11 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Copertino, successo per la prima tappa di Vini al Sud

Maria Teresa Carrozzo 11 Agosto 2025
centered image

Copertino, successo per la prima tappa di Vini al Sud

 

 

About Author

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Salento, caos regionali: candidati accendono i motori senza candidato presidente

11 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Trattato ONU sulla plastica, Plastic Free: “Pochi progressi a Ginevra”

11 Agosto 2025 Redazione

UGL Salute: “Esclusione sanità da PA opportunità se ben strutturata”

11 Agosto 2025 Redazione

Andrano, debutta Cristiano Accogli, stilista della Notte della Taranta

11 Agosto 2025 Gloria Roselli

Gallipoli, nuove opere in arrivo per la “Città Bella”

11 Agosto 2025 Gloria Roselli

Porto Cesareo, colta da malore in mare: muore donna di 54 anni

11 Agosto 2025 Gloria Roselli

potrebbe interessarti anche

Ex Ilva, Bitetti andrà a Roma?

11 Agosto 2025 Francesco Manigrasso

Copertino, successo per la prima tappa di Vini al Sud

11 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Salento, caos regionali: candidati accendono i motori senza candidato presidente

11 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Regionali, i giorni del pit stop

11 Agosto 2025 Antonio Bucci