BARI- Oltre 117 mila euro vinti in Puglia e doppia festa al Lotto: a Grottaglie, in provincia di Taranto, sono stati centrati tre ambi e un terno da 22.750 euro, mentre a Monopoli, in provincia di Bari, segnala Agipronews, è stata realizzata una vincita da 19.200 euro.

10eLotto, Puglia protagonista: vincite per 76mila euro

Puglia fortunata al 10eLotto, con vincite per 76mila euro: a Casamassima, in provincia di Bari, si festeggia con un 9 Oro da 50mila euro, mentre a Martano, in provincia di Lecce, è stato centrato un 8 Doppio Oro da 20mila euro. Infine, a Bovino, in provincia di Foggia, è stata realizzata una vincita da 6mila euro con un 6 Oro.