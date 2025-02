Vince la Polimnia 3-0, ma il Barletta ouò festeggiare la Serie D

Fa festa prima di scendere in campo il Barletta, che torna in Serie D dopo un anno di purgatorio. Nel pomeriggio la sconfitta dell’Acquaviva contro il Galatina consegna ai biancorossi il salto di categoria. Al “Caduti di Superga”, in ogni caso, Giambuzzi e compagni incassano la seconda sconfitta stagionale: 3-0 il finale.

Primo squillo della Polimnia al 6’: Loseto ci prova su calcio di punizione, palla lontana dal bersaglio più grande. Lo stesso Loseto, un minuto più tardi, non punge da buona posizione. La risposta del Barletta arriva all’11’ con Turitto che calcia in area di rigore: conclusione murata dalla compagine barese. I ritmi si abbassano sensibilmente e le squadre chiudono la prima frazione a reti bianche senza particolari sussulti.

Nella ripresa è la Polimnia a scattare meglio dai blocchi: prima è Galano ad armare il mancino dal limite, controlla Massari, poi lo stesso estremo difensore non riesce ad evitare il contatto con Loseto. Per l’arbitro non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Lanzone che con l’aiuto del palo sblocca il risultato. Il Barletta fatica a trovare il bandolo della matassa, ma al 65’ Lopez recupera una palla dalla spazzatura e cerca Di Benedetto al centro che non arriva con i tempi giusti. Passano cinque minuti e sul fronte opposto è Lanzone a guidare la transizione: il suo destro, però, è centrale. La Polimnia mette il sigillo al 75’, con il destro da fuori area di Avvantaggiati che sorprende Massari. Gli ospiti provano a scuotersi con la sassata di Bayo, Ritzopolous risponde presente. Nel finale c’è spazio anche per il tris dei padroni di casa con Camara, abile a ricevere in area di rigore e a infilare Massari. La Polimnia aggancia Galatina e Acquaviva al secondo posto a quota 57 punti, mentre il Barletta si gode una meritata promozione in Serie D.

