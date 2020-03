++ Viminale, si’ a camminata genitore-figlio, no a jogging ++

Condividi

UNA NUOVA CIRCOLARE DEL VIMINALE STABILISCE CHE FARE UNA BREVE PASSEGGIATA CON I FIGLI MINORI E’ CONSENTITO. LA CIRCOLARE, INVIATA I PREFETTI CHIARISCE CHE E’ CONSENTITO AD UN SOLO GENITORE, CAMMINARE CON I PROPRI FIGLI MINORI IN QUANTO TALE ATTIVITA’ PUO’ ESSERE RICONDOTTA ALLE ATTIVITA’ MOTORIE ALL’APERTO, PURCHE’ IN PROSSIMITA’ DELLA PROPRIA ABITAZIONE. UN’ESIGENZA ESPRESSA DA TANTI GENITORI IN TUTTA ITALIA E DIFFUSASI PRIMA SUI SOCIAL E POI FATTA PROPRIA ANCHE DA ALCUNI ESPONENTI DI GOVERNO, COME IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA’ E LA FAMIGLIA, ELENA BONETTI E LA SOTTOSEGRETARIA ALLA SALUTE, SANDRA ZAMPA.