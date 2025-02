Viminale: “800mila arrestati e denunciati nel 2024, un terzo stranieri”

Su un totale di 822.801 persone arrestate o denunciate nel 2024, il 34,72% sono stranieri, secondo dati del Viminale. In particolare, tra le persone arrestate o denunciate gli stranieri rappresentano:il 23,80% per omicidio volontario; il 35,73% per tentato omicidio; il 43,99% per violenza sessuale; il 47,84% per furto; il 52,47% per rapina; il 39,52% per reati in materia di stupefacenti; il 43,25% per sfruttamento della prostituzione.

Viminale a prefetti e questori: “Aumentare i rimpatri”

Un forte input a prefetti e questori ad aumentare i rimpatri di migranti irregolari è arrivato – si apprende – nel corso della Conferenza dei prefetti e dei questori d’Italia sulle linee d’indirizzo per le politiche di contrasto all’immigrazione irregolare, dove sono intervenuti – tra gli altri – la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. I dati esaminati dimostrerebbero che gli stranieri irregolari hanno una tendenza alla delittuosità superiore a quella dei regolari e degli italiani.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author