Villetta in fiamme a Taranto: salvate quattro persone grazie alla prontezza della Polizia

TARANTO – Paura nel pomeriggio a Taranto, nella borgata di Lama, in via Nave di Puglia, dove una villetta è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. In attesa dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato è intervenuta prontamente, iniziando a contrastare l’incendio anche con mezzi di fortuna, come secchi d’acqua recuperati sul posto.

All’interno dell’abitazione si trovavano quattro persone: due anziani, una giovane di 18 anni e un uomo di 51 anni. Proprio la ragazza, insospettita da strani rumori provenienti dal legno, è uscita dall’appartamento scoprendo l’incendio ormai in atto.

Gli agenti hanno evacuato tempestivamente gli occupanti. Momenti di tensione quando una delle persone presenti, inizialmente si è rifiutata di uscire: è stata convinta dai poliziotti, ma una volta all’esterno ha mostrato sintomi di malessere, probabilmente dovuti a un principio di intossicazione. Sul posto è stato soccorso dal personale sanitario.

Intanto i Vigili del Fuoco hanno completato le operazioni di spegnimento dell’incendio, particolarmente esteso. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo.

