Villaggi SOS, al vertice mondiale Mimmo Parisi: “Orgoglio per la Puglia e Ostuni”

La nomina di Mimmo Parisi a presidente del board internazionale dei Villaggi SOS è stata accolta con grande soddisfazione da rappresentanti istituzionali e comunità locale. A esprimere apprezzamento per il nuovo incarico è stata l’europarlamentare Valentina Palmisano, che ha definito la nomina motivo di “orgoglio per la comunità di Ostuni e per l’intera Puglia”.

“Durante la mia esperienza alla Camera dei deputati ho avuto modo di conoscere la sua storia e apprezzare la sua umanità e preparazione, che nel tempo lo hanno portato a raggiungere traguardi così importanti in Italia e negli Stati Uniti”, ha dichiarato Palmisano.

L’organizzazione Villaggi SOS opera a livello globale per offrire assistenza e supporto a bambini, adolescenti e nuclei familiari in situazioni di difficoltà. La carica internazionale conferita a Parisi è stata interpretata anche come un riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente nella storica sede di Ostuni, da cui è partito il percorso umano e professionale dell’accademico.

“Questa nomina premia anche l’impegno che ogni giorno viene portato avanti dagli operatori della Città Bianca”, ha aggiunto l’eurodeputata, che ha rivolto parole di apprezzamento anche a Sergio Montanaro, presidente del Villaggio SOS di Ostuni.

“A Parisi e a Montanaro va il mio più sentito ringraziamento per come interpretano quotidianamente questa missione al fianco di migliaia di bambini e famiglie in tutto il mondo”, ha concluso Palmisano.

